1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 lira yardım kimler alabilir? Kimler başvuru yapabilir?

Corona virüsü salgını tüm dünyada birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Başkan Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kritik bir açıklama geldi. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardımın 3. faz başvurularının başladığı duyurulmuştu.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların ödemeleri gerçekleştirilecek.

KİMLER 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.

KİMLER 1000 TL SOSYAL DESTEK PARASI ALAMAZ?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

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