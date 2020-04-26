26 Nisan 2020, Pazar

HABERLER

Kim Milyoner Olmak İster'de Tarzan sorusu gündem oldu! Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de Tarzan sorusu!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2020

Corona virüsü önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak yayınlanan 'nin en sevilen yarışma programı 'de gecenin en dikkat çeken sorusu ", Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 sahibidir?" sorusu oldu. Tarzan filminde başrolde oynayan Jhonny Weissmuller hakkındaki sorunun cevabı ne?

'nin en sevilen, en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması seyircisiz yeni bölümüyle yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Yarışmada''Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan , Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 sahibidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SORU: Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan , Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?

A) Yüzme

B) Cirit atma

C) Sırıkla yüksek atlama

D) Artistik jimnastik

CEVAP: A

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan kimdir?
Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör