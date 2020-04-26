Kim Milyoner Olmak İster'de Tarzan sorusu gündem oldu! Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
Corona virüsü önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak yayınlanan ATV'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de gecenin en dikkat çeken sorusu "Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?" sorusu oldu. Tarzan filminde başrolde oynayan Jhonny Weissmuller hakkındaki sorunun cevabı ne?
ATV'nin en sevilen, en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster seyircisiz yeni bölümüyle yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Yarışmada''Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
SORU: Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
A) Yüzme
B) Cirit atma
C) Sırıkla yüksek atlama
D) Artistik jimnastik
CEVAP: A
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