Youtube yayınında Tuba Büyüküstün'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü!
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün Youtube üzerinde yaptığı yayın ile yurt dışında yaşayan 3 Türk vatandaşıyla görüştü. Yapılan görüşmede yaşanılan sıkıntılardan bahseden kadınların konuşması üzerine, Tuba Büyüküstün ülkenin sağlık sistemine övgüler yağdırdı. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir?
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Youtube kanalında yaptığı yayınnla farklı ülkelerde yaşayan Türklerle ortak yayın gerçekleştirdi. Göçmen kadınlar adı altında oluşturulan dayanışma platformu ile iletişime geçen oyuncu, 3 ayrı şehirde yaşayan 3 kadınla sohbet etti. Yurt dışında yaşayan Türk kadınlar yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN ÖVGÜ
Avrupa'da ve Amerika'da sağlık sisteminde yaşadıkları sorunlar paylaşıldı. Bu durum üzerine Tuba Büyüküstün, "Kapitalizm gerçekten kocaman ve sistem uğruna insanı yutan bir şey. Sosyalist devletler daha başka davrandı. Olabildiğince işverenlere de yanlarına çalışanlar için destek verdiler. Bunlar böyle zamanlarda çok önemli. Vatanım gibisi yok. Her şey o kadar çok basitti. Kapın mı bozuldu. Ara tamirciyi iki dakika sonra gelsin. Yani her zaman ulaşabileceğin biri var. Avrupa'da ise her şey çok pahalı. Bir ışığın bozuldu mu üç gün sonra adam buluyorsun." ifadelerini kullandı.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?
Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol almıştır. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başlamıştır.. 2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başlamıştır. Tuba Büyüküstün hala oyunculuk yapmaktadır.
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