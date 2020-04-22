Sağlık Bakanlığı'ndan yenilik! Corona virüsü Whatsapp dayanışma hattı kuruldu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı bulaşmış ve milyonlarca insan bu salgından etkilenmişti. Virüsün ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı belirsizliğini korurken, laboratuvar ortamında üretildiği iddia edilmişti. Bir iddia da ABD'nin Arkansas Senatörü'nden geldi. İşte detaylar...