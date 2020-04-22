Sağlık Bakanlığı'ndan yenilik! Corona virüsü Whatsapp dayanışma hattı kuruldu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir çalışma hakkında bilgilendirme yaptı. Dijital platform ve uygulamalardan sık sık faydalanan Sağlık Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında Whatsapp dayanışma hattı oluşturdu. Peki, Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?
Corona virüsü salgını sürecinde dijital platform ve uygulamalardan oldukça fazla yararlanan Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre "Corona virüsü ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni tip corona virüsü hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020
Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr
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