22 Nisan 2020, Çarşamba

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Sağlık Bakanlığı'ndan yenilik! Corona virüsü Whatsapp dayanışma hattı kuruldu! Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?

Corona virüsü Whatsapp dayanışma hattı kuruldu!
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. yeni bir çalışma hakkında bilgilendirme yaptı. Dijital platform ve uygulamalardan sık sık faydalanan Sağlık Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında dayanışma hattı oluşturdu. Peki, Corona virüsü Whatsapp hattı numarası kaç?

salgını sürecinde dijital platform ve uygulamalardan oldukça fazla yararlanan Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre "Corona virüsü ile mücadelede 184 Danışma Hattı kuruldu. Yeni tip corona virüsü hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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