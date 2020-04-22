22 Nisan 2020, Çarşamba

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O ülkeden Çin'e corona virüsü suçlaması! Yok etme emri...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı bulaşmış ve milyonlarca insan bu salgından etkilenmişti. Virüsün ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı belirsizliğini korurken, laboratuvar ortamında üretildiği iddia edilmişti. Bir iddia da ABD'nin Arkansas Senatörü'nden geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:49
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O ülkeden Çin'e corona virüsü suçlaması! Yok etme emri...

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, yeni tip corona virüsü salgınının kaynağına ilişkin kanıtların Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarları işaret ettiğini ancak Çin'in örtbas girişimiyle bu kanıtlardan kesin bir sonuç elde etmenin mümkün olmayacağını yazdı.

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O ülkeden Çin'e corona virüsü suçlaması! Yok etme emri...

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde Cotton, Çin'in ilk Kovid-19 vakalarının Wuhan'daki su ürünleri pazarına giden kişilerde görüldüğünü iddia ettiğini ancak ilk vakanın su ürünleri pazarına oldukça uzak bir bölgede ve bu pazara gidenlerle temas kurmamış bir kişide görüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

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O ülkeden Çin'e corona virüsü suçlaması! Yok etme emri...

Cotton ayrıca virüsün yaygın bulunduğu pangolin ve yarasaların Wuhan'daki pazarda satılmadığını kaydetti.

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O ülkeden Çin'e corona virüsü suçlaması! Yok etme emri...

Wuhan'da Viroloji Enstitüsünün ve Çin Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin pazara çok yakın mesafede birer laboratuvarının bulunduğuna dikkati çeken Cotton, insanların Wuhan'da yarasalara sadece bu iki laboratuvarda temas ettiğini öne sürdü.

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O ülkeden Çin'e corona virüsü suçlaması! Yok etme emri...

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki yıl önce Viroloji Enstitüsü laboratuvarının gerekli sağlık önlemlerini almadığını Washington'a bildirdiğini hatırlatan Cotton, Çin'in virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddederken, ocakta laboratuvara askeri yetkililer atayıp, tesisin sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediğini yazdı.

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