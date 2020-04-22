BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 sınavı nereden nasıl sorgulanacak? Bilsem 2020 ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM 2020 sınavları 25 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Öğrenciler sınav sonuçları hakkında meraklarını gidermek adına araştırma yapıyorlar. Peki, BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 sınavı nereden nasıl sorgulanacak? Bilsem 2020 ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
Merakla beklenen sınav sonuçları her zaman heyecan yaratır. Özellikle bu dönemde birçok sınav ve sınav sonucu açıklaması ertelendiği için BİLSEM sonuçları büyük ilgi görüyor. Sınav ile ilgili son dakika açıklamaları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
BİLSEM 2020 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takivimine göre 22 Nisan 2020'de erişime açılacak.
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
BİLSEM 2020 SINAV ERTELEME DUYURUSU
BİLSEM 2020 sınav ertelemesi hakkında yapılan açıklama şu şekilde,
Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...