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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölüm yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı izle!

EDHO 164. bölüm internetten yayınlandı
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı merak uyandırdı. yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümü internetten yayınlandı. 164. bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. internet üzerinden yayınlandı. fragmanı ise merak uyandırdı. Dizi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLDU?

Çakırbeyliler hiç bilmedikleri bir düşmandan darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermiştir. Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, Çakırbeylilere çevrilmiştir. Hızır, yöntemlerinden yeni düşmanına karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapacaktır. Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Masa, verilen kayıpları Hızır ve Alparslan'a bağlamaktadır. Masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümü nefesleri kesti. Dizi 165. bölümde sezon finali yapacak. 165. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı.

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