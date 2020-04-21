21 Nisan 2020, Salı

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Kamu çalışanları hakkında karar verildi! Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü tatil mi? Açıklandı...

Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü izinli mi?
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir problem haline gelen corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kamu çalışanlarının tarihinde izinli olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Karar belli oldu. Peki, Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü ?

Başkan 'ın sokapa çıkma yasağı açıklamasının ardından kamu çalışanları Cuma günü hakkında araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

KAMU ÇALIŞANLARI 24 NİSAN CUMA GÜNÜ İZİNLİ Mİ?

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. " ifadeleri kullanıldı.

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