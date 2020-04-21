Kamu çalışanları hakkında karar verildi! Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü tatil mi? Açıklandı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir problem haline gelen corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kamu çalışanlarının 24 Nisan tarihinde izinli olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Karar belli oldu. Peki, Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü tatil mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokapa çıkma yasağı açıklamasının ardından kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü hakkında araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

KAMU ÇALIŞANLARI 24 NİSAN CUMA GÜNÜ İZİNLİ Mİ?

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. " ifadeleri kullanıldı.

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