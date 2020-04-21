Asker ailesi yardımı 400 liraya çıkartıldı! Yardımdan kimler faydalanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan asker ailelerine müjdeli haber geldi. "Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı" ile asker çocuklarına yönelik yardım programında alınan artış kararları hakkında yazılı açıklama yapıldı. Peki, Yardımdan kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı'nda" 275 lira olan aylık yardım bedeli 45,45 artış gösterdi. Yardım miktarının 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Programların içeriğine ilişkin olarak ise Selçuk, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

2,6 MİLYON ÖĞRENCİYE YAPILAN YARDIM DA ARTIRILDI

Öte yandan Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı ile öksüz ve yetim yardımları kapsamındaki ödemelerde de artışa gidildiğini açıklamıştı. Bakan Selçuk, bu desteklerle ilgili, "İlköğretim ile ortaöğretime devam eden 2,6 milyon kız ve erkek çocuklarımıza yaptığımız aylık Şartlı Eğitim Yardımlarını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artırdık. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimlerimize yaptığımız yardımlarımızı 100 liradan 150 liraya çıkardık." bilgisini paylaşmıştı.

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