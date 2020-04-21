21 Nisan 2020, Salı

HABERLER

Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi? Hayvandan mı bulaştı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son noktayı koydu!

Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

'in Wuhan kentide ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Virüs'ün bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında üretildiğine inanan olduğu kadar yarasa ve benzeri bir hayvan aracılığıyla bulaştığına inanan da var. konu hakkında son noktayı yaptığı açıklama ile koydu. Peki, corona virüsü laboratuvarda mı üretildi?

() Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Chaib, şu an Covid-19'a karşı bir aşı veya ilacın olmadığını hatırlatarak, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının hastalığa çare bulmak için çalıştığını söyledi.

CORONA VİRÜSÜ LABORATUVARDA MI ÜRETİLDİ?

Virüsün 'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Chaib, "Virüsün kökenine ilişkin pek çok bilim insanı çalışmalar yürütüyor. Henüz kaynağını veya kökenini bilmiyoruz. Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diye konuştu.

DSÖ sözcüsünün, Covid-19'un Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'dan çıktığına veya yarasa kaynaklı olduğuna dair net bir ifade kullanmaması dikkati çekti.

Gazetecilerin bu konudaki ısrarlı soruları üzerine Chaip, "DSÖ bilimsel kanıtlara dayanan bir organizasyon. Mevcut tüm deliller, virüsün bir hayvandan kaynaklandığını ve virüsün bir laboratuvar veya başka bir yerde manipüle edilmediğini ya da üretilmediğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Corona virüsü mutasyona uğradı mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
ABD'den Hadis-i şerif ile corona virüsü önlemi! ABD'den Hadis-i şerif ile corona virüsü önlemi!
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü izinli mi? Kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü izinli mi?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör