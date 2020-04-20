20 Nisan 2020, Pazartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 20 Nisan tarihinde yapılan 39 bin 703 corona virüsü testinden 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Nisan tarihinde yapılan 39 bin 703 testten koronavirüs testinden 4 bin 647'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430 olarak yer aldı.

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