Türkiye'de karantina altında olan yerleşim yerleri! Bazı yerler karantina altına alındı

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın sebebiyle Adıyaman, Burdur, Trabzon, Kayseri, Çorum, Sakarya, Kars ve Uşak'ın bazı bölgeleri yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Türkiye'de corona virüsü salgını kapsamında birçok önlem alındı. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu süreçte bazı yerleşim yerleri ve apartmanlar karantina altına alındı. Son olarak Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.

HANGİ YERLEŞİM YERLERİ KARANTİNA ALTINA ALINDI?

Adıyaman

Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerinde birer kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki köyde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.

Burdur

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İlyas köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılarak başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantinaya alındı.

Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Testi pozitif çıkan kişi Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kayseri

Edinilen bilgiye göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Talas ilçesinde 14 katlı bir apartmanın görevlisi ile eşi ve çocuğunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Merkez Melikgazi ilçesinde de 8 katlı apartmanda iki kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle burada da 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine binaların çeveresinde polis önlem aldı, belediye ekipleri de bina içi ve dışı ile bu bölgelerdeki sokakları dezenfekte etti.

Her iki apartmanın sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Çorum

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 30 Mart tarihli kararıyla 14 gün karantina altına alınan Oyaca köyündeki sürecin dolduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, sağlık ekiplerince köyde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

Çorum'da halen Laçin'in Çamlıpınar, Mecitözü'nün Bekişler, Uğurludağ'ın Eskiçeltek, Kargı'nın Oğuz ve Yeşilköy köyleri ile Bahçelievler Mahallesi'nde karantina uygulaması devam ediyor.

Kars

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, corona virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kentte daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirlerin de devam ettiği bildirildi.

Sakarya

Vali Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen Sokaklarının corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, sokaklardan çıkışlara izin vermiyor. Sokaklara girmek isteyenlerin ise sağlık ekiplerince ateşi ölçülüyor ve karantina süresi boyunca çıkış yapamayacakları uyarısında bulunuluyor.

Sakarya'da 2 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı.

Uşak

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlyaslı köyünün karantina altına alındığı duyuruldu.

Karantinanın, ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği belirtilen açıklamada köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

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