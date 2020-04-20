SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla katıldığı kabine toplantısının ardından Türkiye'deki corona virüsü gündemi ve gündemdeki diğer konulara dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, corona virüsüyle mücadele kapsamında 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde olmak üzere 4 gün daha sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına video konferansla katıldı. Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti.

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı."

"Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Corona virüsü salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böylle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir."

"İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir."

"Libya ile yaptığımız mutabakat rahatsızlığının hala sürdüğü anlaşılıyor. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz ve vicdansız tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz. Libya'da darbeci Hafter'in yüzünün daha iyi görülmüştür. Uluslararası camiayı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz."

"Bölücü örgütün corona virüsüyle mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

SAĞLIK ALANINDA ÇOK İYİ SEVİYEDEYİZ

"İnsanlarımız arasındaki fiziki mesafeyi sağlamak, okulların ve 211 bin işletmenin tatil edilmesi, şehirlerarası yolculuğun ve sokağa çıkma kısıtlaması bu amaçlara yöneliktir. Hamdolsun hasta yatağı, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı gibi her alanda çok iyi seviyedeyiz."

GIDA VE TEMİZLİK ALANINDA BİR SIKINTIMIZ BULUNMUYOR

"Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretimin aksamamasıdır. Bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Ülkemizin hiçbir yerinde herhangi bir ürünün eksikliği, yokluğu söz konusu değildir. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız kamu düzenin sağlanması yanında Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı vererek fedakârca görevlerini yürütüyor."

3 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZA DESTEK VERİLDİ

"Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza destek verilmiştir. Kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Halen 239 mahalle, köy veya mahalle düzeyinde yerleşim yerleri karantina altında tutulmaktadır. Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranı, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı sayıda devam ediyor."

HİÇBİR KONUDA EKSİĞİMİZ BULUNMUYOR

"Hastanelerimizde olağanüstü yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık görevlilerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Hiçbir konuda eksiğimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 14 gün sonra bu cihazların üretimine başladık."

TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BAŞTA OLMAK ÜZERE ATILIMIMIZI KRİTİK TÜM ALANLARDA SÜRDÜRECEĞİZ

"Solunum cihazların teknolojik girişimini gerçekleştiren Biosis'e, Baykar Makina, ASELSAN ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarı milli teknoloji hamlesinin somut örneğidir. Tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere atılımımızı kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. MKE'nin geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu yarıştaki yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretlerini de takdirle karşılıyoruz."

"Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin yerli solunum cihazımızı üretmiş olacağız."

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23 Nisan'dan 26 Nisan 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak."

"RAMAZAN AYINA KADAR 245 BİN VATANDAŞIMIZI DAHA TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

"Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız Ramazan ayı girene kadar bu operasyonu tamamlamaktır. Yurtlarımızı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Örgün ve yaygın kurumdaki eğitimlere 16 Mart'ta ara verdik. Milli Eğitim-TRT işbirliği ile 3 televizyon kanalı ile iletişime geçmiştik. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimi benimsediklerini tespit ettik. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için canlı ders uygulaması başlattık. Liselere ve yükseköğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir."

"Bir başka önemli çalışma Meclisimiz tarafından kabul edilen ve tarafımdan onaylanarak yürürlüğe giren yeni infaz çalışmasıdır. 90 bini aşkın mahkum cezaevinden çıkmıştır veya devam eden işlem sonucunda çıkacaktır. Böylece cezaevlerimizi kapasite açısından rahatlatmış ve salgın tehdidinin önüne geçmiş olduk. Adliyede insan yoğunluğunu yüzde 95 oranında azalttık."

"Evde Kal Türkiye sloganı ile gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor."

"ÇİFTÇİLERİMİZ KİRA ÖDEMELERİNİ 6 AY ERTELİYORUZ"

"Tarım üretimini desteklemek amacıyla Hazine'ye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizin Nisan, Mayıs, Haziran ayı kira ödemelerini 6 ay süreyle erteliyoruz. Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Sivas, Bingöl, Muş başta olmak üzere 14 milyon metrekare Hazine arazisini çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz."

"Bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversite hastanelerimize çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz."

"Özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sanayicimizden esnafına kadar sigorta, kredi, vergi taksidinin ertelenmesini sağladık. İşletmelerimizin ayakta kalmasını temin ediyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında salgının vatandaşlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık ve tüm sektörleri buna dahil ettik. 3 milyonu aşkın çalışan için işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 9 Nisan tarihi itibarıyla sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında özel ihtiyaçları da kapsama aldık."

"2 MİLYON 300 BİN AİLEYE 1000'ER LİRA DESTEK"

"Herhangi bir geliri olan vatandaşlarımıza, 2 milyon 100 bin haneye nakit desteği verdik. İkinci etapta 2 milyon 300 bin aileye 1000'er lira nakit desteğine başvuruyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızda Ramazan ayında 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık. 81 vilayetimizde 2 milyon 234 bin öğrencimize kızlar için 75 lira, erkekler için 50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize ise aylık 150 lira olarak veriyoruz."

"KAMPANYAMIZ 1 MİLYAR 800 BİN LİRAYA YAKLAŞTI"

Kampanyamız 1 milyar 800 bin liraya yaklaştı. Hayırseverleri kampanyamıza katılmaya davet ediyoruml. Gelin bu rakamı 2 milyara çıkararak tarihi bir örnek teşkil edelim.

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