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Bu hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Yasak ne zaman başlıyor 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı...

Bu hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. 18-19 Nisan tarhilerinde ilan edilmişti. Bu hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, 26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?

salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplanacak. Yapılacak toplantıda 'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de karara bağlanacak. Yeni kararları Başkan Erdoğan açıklayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, kabine ile yapılacak toplantıya, İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak. Toplantının ana gündemini corona virüsü olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı sunumlarını yapacak. Kabine toplantısında corona virüsü ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları da değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Toplantı ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı da merak edilen kararlar arasında yer alıyor.

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