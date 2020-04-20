20 Nisan 2020, Pazartesi

HABERLER

Corona virüsünün yeni hedefi Güneydoğu Asya'da vaka sayıları giderek artıyor! Endonezya ve Singapur...

Corona virüsünün yeni hedefi Güneydoğu Asya!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir problem ortaya çıktı. Corona virüsü salgını özellikle ve Avrupa'da birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Salgının yeni hedefi olarak da gösteriliyor. Güneydoğu Asya'da son zamanlarda yaşanan vaka artışı endişelerin artmasına sebep oldu. ve Signapur'da binlerce kişide görüldü.

salgını yeni hedef olarak 'yı mı seçti? 'nden alınan verilere göre, bölgede pazar günü itibariyle 28 binden fazla vaka bildirildi. Verilerde Güneydoğu Asya'da bildirilen toplam vaka sayısının %87,9'unun , ve Singapur'da gerçekleştiğini gösteriyor.

ON BİNLERCE VAKA TEST EDİLMEMİŞ OLABİLİR

Güneydoğu Asya'da vaka sayıları ve Avrupa ülkelerine göre az görünse de yapılan test sayısının az olması on binlerce kişinin test yaptırmadığını gösterdi. Bu duruma rağmen Signapur'da vaka sayısı iki haftada aşırı derecede arttı. Singapur Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Simon Tay, "Harekete geçmeliyiz. Filipinler'in 'nın test sayıları feci derecede düşük" ifadelerinde bulundu. Uzmanlar Endonezya ve Filipinler'i büyük nüfusları nedeniyle endişelendikleri ülkeler olarak ayırıyorlar. Ülkede göçmen işçilerin yaşadığı kalabalık yurtlarda hastalığın yayılma fırsatı bulunduğu belirtiliyor.

ENDONEZYA'DA KORKUTAN TABLO

Endonezya 270 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve toplam test sayıları 42 bin civarında seyrediyor. Hükümet makamlarından yapılan açıklamaya göre Endonezya günlük test sayılarını 10 bin'e çıkarmayı hedefliyor ve bu orana ulaştıklarında 95 bin kayıtlı vaka sayısına ulaşmayı öngörüyorlar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bu hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?
Yerli solunum cihazı Biosis tanıtıldı! Yerli solunum cihazı Biosis tanıtıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör