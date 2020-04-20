Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde birçok bilim insanı aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, Sahra hastanelerinin inşaatı da devam ediyor. Bugün Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerden biri olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Hastane yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 282 yatak kapasitesine sahip. Başakşehir Şehir Hastanesi günlül 32 bin 700 hastaya hizmet verebilecek.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. Başakşehir Şehir Hastanesi özellikleri arasında en dikkat çeken maddelerden biri, sismik izolatörler oldu. Yapıların deprem yüklerini aktarmada günümüzün en etkili teknolojisi olarak kabul gören 2068 adet sismik izolatör teknolojisi ile donatıldı. En şiddetli depremler sırasında ve sonrasında dahi tüm operasyonel faaliyetler aksamadan yerine getirilebilecek.

İSTİHDAM YARATILACAK

Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 300 medikal personeli, 4.050 hizmet personeli ve 810 yönetim personeliyle yaklaşık 10 bin kişiye kalıcı istihdam yaratılacak. Başakşehir Şehir Hastanesi inşaat sürecinde de 6 bin kişiye istihdam sağladı.

İlk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı.

Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenini videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bilgi aldı. Erdoğan, aldığı bilgilerin ardından açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda, corona virüsü günlerde bu açılışın yapılmasının önemine değindi ve "Sağlık sigortası kapsamında olmayan neredeyse kimse yok "dedi. Erdoğan, iktidara geldiklerinde ise Türkiye'de doğru düzgün ambulans olmadığını belirtti.

Başkan Erdoğan, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burası, yap, işlet, devret anlayışı ile yapıldı. Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Temelini attığımızdan beri başaramayacaklar diyenler oldu. Güçlü Türk müteahhitleri ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. corona virüsü ile kavrulduğumuz günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir." ifadelerine yer verdi.

"BİZ BİZE YETERİZ"

Başkan Erdoğan, "Türkiye, yoğun bakım yatağı üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yatacak güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir. Temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı. Sağlık sigortası kapsamında olmayan neredeyse kimse yok. Şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı ve atmış olduğumuz adımların büyük önemi var. Bir kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy'de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik. Tek odalı. İnşası sürüyor. Yine Sancaktepe'de de yapıyoruz. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için de bir yatırım yapıyoruz. Milletimize eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temelleri üzerinde yükseltme sözünü gelirken vermiştik. Sultan Abdülhamid'in inşa ettiği bir hastaneyi 150 yataklı tarihi hastaneyi hastane haline çeviriyoruz. Tarihi toprağa gömmeyelim, yararlanalım. Gelecek nesiller de onlarla iftihar etsin.Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turizmi açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE AMBULANS BİLE YOKTU"

Başakan Erdoğan sözlerine, "Covid-19'ın teşhsinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa'dakinin çok üzerindedir. İktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans bile yoktu. Bugün en donanımlı filolara sahibiz. Sağlık çalışanı sayımızı son alımlarla 1 milyon 100 bine yaklaştırdık."

100 YERLİ VANTİLATÖR ÜRETİLDİ 5 DAHA ÜRETİLECEK

"Türkiye nereden, hangi açıdan bakarsanız bakın sağlık alanında bir destan yazmıştır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu hedeflere ulaşmamıza kimse engel olamaz. Corona virüsünden sonra ortaya çıkacak yeni dünya düzeninde var olmak için daha çok çalışacağız.Cumhur İttifakı olarak, Bahçeli ile el ele vererek ülkemizi hep bir ileriye taşıyacağız. Atalet ve özenti dönemi geride bırakacağız. Yeni fikir ve heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümü bu kadro üretildi.Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız. " ifadeleriyle tamamladı.

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