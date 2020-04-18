Son dakika: 31 ilde seyahat yasağı 15 gün uzatıldı! Hangi illerde seyahat yasağı bulunuyor?

İçişleri Bakanlığı 31 ilde seyahat yasağının uzaması hakkında 81 il Valiliğine “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi gönderdi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a 15 gün süreyle giriş çıkışlar uzatıldı. Kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar yasaklanmıştı.

SEYAHAT ENGELİ 15 GÜN UZATILDI

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı 31 ilde seyahat yasağının uzaması hakkında 81 il Valiliğine "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi gönderdi. Bu genelgede yer alan ifadelere göre sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı. Buna göre,

"Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak. Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak." ifadeleri yer aldı.

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