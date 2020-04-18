18 Nisan 2020, Cumartesi

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Esnaf ve Sanayicilere ne kadar kredi verilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Esnaf ve Sanayicilere ne kadar kredi verilecek?
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bakanlıklar tarafından birçok önlem alınırken, vatandaşlara kamu bankaları tarafından kredi imkanı sağlandı. , ve Vakıfbank tarafından sunulan kredi imkanlarından vatandaş, esnaf ve sanayiciler faydalanabilecek. Peki, esnaf ve sanayicilere ne kadar kredi verilecek?

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile esnaf ve sanayicilere verilecek kredi miktarı hakkında açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

İŞTE BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI

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