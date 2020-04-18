18 Nisan 2020, Cumartesi

HABERLER

Corona virüsü karantinasında Uncharted The Nathan Drake Collection PlayStation Store'da ücretsiz!

Uncharted The Nathan Drake Collection ücretsiz!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu süreçte birçok kişi evde kendisini karantiya almış durumda. Karantina esnasında oynamanız için Store'da olarak sunuluyor. Peki, Uncharted The Nathan Drake Collection nasıl indirilir? Uncharted The Nathan Drake Collection konusu ne?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında büyük firmaları ve konsollarda oyun kampanyaları bulunuyor. Epic Games, Ubisoft gibi oyun firmaları bu hafta ücretsiz oyunlar sunarken, bir diğer ücretsiz oyun fırsatı da Store'dan geldi. Sevilen oyun serisi Uncharted'ın, versiyonu şimdi ücretsiz.

UNCHARTED ÜCRETSİZ Mİ?

Nathan Drake Collection Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception oyunlarını içeriyor. Her oyun artık standart bir hal gelmiş olan 1080p ve 60fps ayarlarında çalışacak şekilde remaster yapılmış durumda. konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu fiziksel karantina günlerinde oyuncular mola ve keyif anları için oyunlara döndüler. Sony Interactive Entertainment olarak, bu çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi getirme ayrıcalığına sahibiz. Bunun sadece küçük bir adım olduğunu biliyoruz. Oyuncularımıza, topluluklarımıza ve iş ortaklarımıza bu desteği verebildiğimiz için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

JOURNEY'DE ÜCRETSİZ

Sony, corona virüsü karantinasında oynamak için sadece Uncharted'ı ücretsiz yapmadı. Dileyen herkes Journey oyununu da ücretsiz indirebilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde kaç oldu? Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde kaç oldu?
31 ilde seyahat yasağı 15 gün uzatıldı! 31 ilde seyahat yasağı 15 gün uzatıldı!
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör