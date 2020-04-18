Corona virüsü karantinasında Uncharted The Nathan Drake Collection PlayStation Store'da ücretsiz!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu süreçte birçok kişi evde kendisini karantiya almış durumda. Karantina esnasında oynamanız için Playstation Store'da Uncharted The Nathan Drake Collection ücretsiz olarak sunuluyor. Peki, Uncharted The Nathan Drake Collection nasıl indirilir? Uncharted The Nathan Drake Collection konusu ne?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında büyük oyun firmaları ve konsollarda ücretsiz oyun kampanyaları bulunuyor. Epic Games, Ubisoft gibi oyun firmaları bu hafta ücretsiz oyunlar sunarken, bir diğer ücretsiz oyun fırsatı da Playstation Store'dan geldi. Sevilen oyun serisi Uncharted'ın, Uncharted The Nathan Drake Collection versiyonu şimdi ücretsiz.
UNCHARTED ÜCRETSİZ Mİ?
Nathan Drake Collection Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception oyunlarını içeriyor. Her oyun artık standart bir hal gelmiş olan 1080p ve 60fps ayarlarında çalışacak şekilde remaster yapılmış durumda. Sony konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu fiziksel karantina günlerinde oyuncular mola ve keyif anları için oyunlara döndüler. Sony Interactive Entertainment olarak, bu çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi getirme ayrıcalığına sahibiz. Bunun sadece küçük bir adım olduğunu biliyoruz. Oyuncularımıza, topluluklarımıza ve iş ortaklarımıza bu desteği verebildiğimiz için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
JOURNEY'DE ÜCRETSİZ
Sony, corona virüsü karantinasında oynamak için sadece Uncharted'ı ücretsiz yapmadı. Dileyen herkes Journey oyununu da ücretsiz indirebilecek.
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