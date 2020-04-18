Geçmiş Olsun filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Geçmiş Olsun filmi IMDB puanı kaç?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evde kendisini karantinaya aldı. Karantina esnasında izlenebilecek filmler arasında yer alan Geçmiş Olsun filmi hakkında birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Peki, Geçmiş Olsun filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...
Geçmiş Olsun filminin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Müge Boz ve Turan Cihan Şimşek ve birçok ünlü ismin yer alıyor. Film sinemaların arkasından televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Peki, Geçmiş Olsun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geçmiş Olsun nerede çekildi? Oyuncu kadrosu ve yapımla ilgili merak edilen tüm detaylar!
GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Geçmiş Olsun filmi; Virüs tüm dünyada insanlığın sonunu getirmiştir. Küçük bir mahallede yaşayan insanların bir anda değişimini mizah dolu bir dille anlatan film, küçük mahallede ki küçük insanları konu alıyor. Saffet karakteri, sevdiği kız olan Tuğba'ya kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Saffetin çabaları sonuç verir ve sonunda Tuğba'nın kalbini kazanır. Fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık'ın yaptığı bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Tuğbaya olan aşı sayesinde komadan çıkmayı da başaran Tarık 3 yılın ardından uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba'ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür.
GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Geçmiş Olsun filminin 4.0 IMDB puanı bulunmaktadır.
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