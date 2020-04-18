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Hayat Eve Sığar Uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması neler sunuyor?

Hayat Eve Sığar Uygulaması nedir?
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın sırasında Bakanlıklar tarafından birçok önlem alındı. Bu önlemlerden biri de 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi oldu. Bu durumun ardından uygulaması merak konusu oldu. Peki, Hayat Eve Sığar Uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması neler sunuyor? Detaylar haberimizde...

salgını önlemleri kapsamında Sağlık Bakanı 'nın da bahsettiği uygulama merak konusu oldu. Corona virüsü salgınına yakalanmış, tedavi olduktan sonra ev karantinasına gönderilen her vatandaşın indirmek zorunda olduğu uygulama üç dev operatör tarafından ve ve () iş birliğiyle ortaya çıkacak. Uygulama önümüzdeki günlerde devreye girecek.

HERKES UYGULAMAYI İNDİRMEK ZORUNDA MI?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tedavi gören tüm hastalar bu uygulamayı indirmek zorunda olacaklar. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocabasın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıkladı: "Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. "Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak."

Corona virüsü ne zaman pik yapacak? haberin devamı

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