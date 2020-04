Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde kaç oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu süreçte birçok kişi evde kendisini karantiya almış durumda. Karantina esnasında oynamanız için Playstation Store'da Uncharted The Nathan Drake Collection ücretsiz olarak sunuluyor. Peki, Uncharted The Nathan Drake Collection nasıl indirilir? Uncharted The Nathan Drake Collection konusu ne?