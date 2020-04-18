Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde kaç oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tüm dünyada bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte vaka sayısı dünya genelinde oldukça arttı. Vatandaşlar dünya genelinde vaka sayısı hakkında araştırma yapıyor. Peki, dünya genelinde vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını hakkında "Worldometer" internet sitesi kaynaklı haberde, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybettiği, vaka sayısının 2 milyon 300 bini aştığı ve virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileştiği bilgisini baylaştı

AVRUPA'DA CORONA VİRÜSÜ SALGINI GİDEREK ARTIYOR

Avrupa'da corona virüsü salgını birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e kadar yükseldi.

ABD CORONA VİRÜSÜNDE EN YÜKSEK SEVİYEDE

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında lisetenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu. Corona virüsü salgınına en çok maruz kalan ülkelerden biri olan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

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