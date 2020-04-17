17 Nisan 2020, Cuma
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23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı mı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak öncesi açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, 23 Nisan ile 26 Nisan arası sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?
Sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
"HAFTAYA TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "23 Nisan henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu tekrar gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.
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