17 Nisan 2020, Cuma

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23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı mı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde ilan edildi. Yasak öncesi açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, ile 26 Nisan arası sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

Sosyal medyada yer alan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu tekrar gündeme gelebilir. 'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.

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