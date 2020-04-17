18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da alınan önlemler hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklaması yaptı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi!

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 18-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasak öncesi açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA 500 BİN MASKE DAĞITILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu akşama kadar 10 milyona kadar maske dağıtılmış olacak. İstanbul'da şimdiye kadar 500 bin maske dağıtıldı. Bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edilecek. 17 lisemizde de günlük 500 bin maske üretimi başladı. Cumhurbaşkanımızın kolonya maske paketlerini de ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 926 bin paket teslim edildi. Maske dağıtımı kapsamı da genişleyecek.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KALACAK YER TAHSİS EDİLDİ"

"Sağlık çalışanlarımızın mücadelenin en ön saflarında. Onların konaklaması için hizmetlerine kalacak yer sunduk. 4 binden fazla sağlık çalışanlarımız bu imkanlardan faydalanıyor. Sağlık çalışanlarımızın ulaşımına da destek veriyoruz. VEFA Sosyal Destek ekibi 310 bin vatandaşımızın evlerine temel ihtiyaçlarını teslim etti. VEFA, 326 bin vatandaşın çağrısına cevap verdi."

"MARKETLER 21:00'A KADAR AÇIK OLACAK"

"Bugün 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek." ifadelerine yer verdi.

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