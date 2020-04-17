17 Nisan 2020, Cuma

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Corona virüsü ilacı bulundu mu? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konu hakkında açıklama yaptı!

Corona virüsü ilacı bulundu mu?
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgını sebebiyle birçok kişi yaşamını yitirdi. Tüm dünyada corona virüsü salgınını çözmek için ve aşı çalışmaları yapılıyor. Peki, corona virüsü ilacı bulundu mu? Sağlık Bakanı Dr. konu hakkında neler söyledi? Detaylar haberimizde...

Tüm dünyada hızla yayılan ve birçok insanın ölümüne neden olan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu süreçte Bakanlıklar tarafından birçok önlem alındı. Aynı zamanda aşı ve bulmak adına bilim insanlarının çalışmaları sürüyor. Bu akşam ile yapılan video konferansı sonrası Sağlık Bakanı Dr. açıklamalarda bulundu.

CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?

Corona virüsü önlemleri hakkında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. üzerinden yapılmaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." dedi. Türkiye'de ruhsatlı ilacın salgına faydalı olduğuna dair çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Türkiye'de ruhsatlı ilacın Covid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz." dedi.

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