17 Nisan 2020, Cuma

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Corona virüsü Bilim Kurulu Toplandı! Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak

Corona virüsü için kritik video konferans!
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında bugün 14:00'da Corona virüsü video konferans düzenledi. Konferansın ardından, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Corona virüsü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

81 İLDE DENETLEME DEVAM EDİYOR

, yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. 'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.

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