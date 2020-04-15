15 Nisan 2020, Çarşamba

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Corona virüsü önlemleri kapsamında düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş

Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek!
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Başkan 'ın önderliğinde hazırlanan yardım kampanyası olan 'na 'dan destek geldi. Milli Piyango, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına özel çekiliş yapacak.

İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan 'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.

CORONA VİRÜS İLE MÜCADELEYE DESTEK

Açıklamada, eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te İdaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."

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