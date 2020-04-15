15 Nisan 2020, Çarşamba

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İstanbul Eczacılar Odası açıkladı! Sokağa çıkma yasağı sırasında nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı!

Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı!
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İstanbul Eczacılar Odası yaptığı açıklama ile yasak esnasında nöbetçi sayısını 3 katına çıkaracağını açıkladı!

İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için "nöbetçi " sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemin alındığı, bu önlemlerden birinin de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı olduğu hatırlatıldı.

İHTİYACA GÖRE PLANLAMA YAPILDI

"Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan 2020 Cumartesi gününe ait meslektaşlarımızdan bize ulaşan verilerde; kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür.

Bu sebeple, sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için İstanbul'da sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır."

İstanbul Eczacı Odası, hafta sonu hizmet verecek eczanelerin listesini de internet sitesinde yayınladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması haberin devamı

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