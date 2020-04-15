15 Nisan 2020, Çarşamba

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı bazı yerleşim yerlerinde uygulanan corona virüsü karantinasının kaldırıldığını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyay hızla yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında bazı yerleşim yerlerinde corona virüsü karantinası uygulanıyordu. tarafından yapılan açıklama ile 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan kararının ise kaldırıldığı açıklandı

Çin'de ortaya çıktığından bu yana tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ile mücadele kapsamında birçok önlem alındı. Bu önlemlerden biri de yerleşim yerlerinde uygulamasıydı. tarafından yapılan açıklama ile14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını açıkladı.

KARANTİNA KARARI KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Corona virüsü salgını nedeniyle ülkede topyekun yürütülen mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alındığı ve bu kararlar titizlikle hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, bugün saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki, 3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin merkezi, 6 belde, 85 mahalle, 115 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam nüfusu 251 bin 726 olan 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor. Öte yandan, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.

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