12 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da kriz! İki şok birden...

Ligin ilk yarısında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Premier Lig ekiplerinin transfer listesine giren Luyindama'nın yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi askıya alınmıştı. Ancak Luyindama yerine kadroya dahil ettiği Sekidika'nın performansından memnun kalmayan Fatih Terim, Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci sonrası çıkmaza girdi.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 14:08
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Galatasaray'da kriz! İki şok birden...

Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli takımda sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı.

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Galatasaray'da kriz! İki şok birden...

Bu gelişmenin ardından Christian Luyindama'nın Süper Lig lisansı ara transfer döneminde takıma katılan Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika için askıya alındı.

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Galatasaray'da kriz! İki şok birden...

Ancak Sekidika ligde kadroya bile giremezken Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci herkesi şaşırttı. Üstüne corona virüsü yüzünden lige ara verilince Galatasaray tam bir açmaza girdi.

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Galatasaray'da kriz! İki şok birden...

Zira eğer planlandığı gibi ligin son 8 haftası haziranda oynanırsa Galatasaray, Luyindama'dan yine faydalanamayacak. Sekidika da Terim'in planlarında yer almadığı için Galatasaray hem maddi hem de kadro konusunda çifte darbe yemiş oldu.

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Galatasaray'da kriz! İki şok birden...

-85 DERECELİK TEDAVİ SÜRECİ
Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor. (Sabah)

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