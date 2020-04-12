Adı Galatasaray ile anılan Hulk kimdir? tam adı ne? Hangi takımlarda oynadı? Bu sezon performansı ne?

Dünyaca ünlü forvet Hulk'un adı son olarak Galatasaray ile anıldı. Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Shangai de kariyerine devam etmek istemeyen Hulk kendisine teklif edilen 2 yıllık teklifi de reddetti. Peki, Galatasaray'ın listesindeki Hulk kimdir? Gerçek adı ne? Bu sezon performansı ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol camiasını da derinden etkiledi. Dünyaca ünlü futbolcuların piyasa değerlerinde düşüş yaşandı. Diğer ülkelere göre daha güvenli bir durumda olan Süper Lig'e yıldızların gelmesi bekleniyor. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Hulk hakkında da birçok araştırma yapılıyor.

Dünyaca ünlü forvet Hulk'un adı son olarak Galatasaray ile anıldı. Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Shangai de kariyerine devam etmek istemeyen Hulk kendisine teklif edilen 2 yıllık teklifi de reddetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti. Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor..

HULK KİMDİR? TAM ADI NE?

Tam adı Givanildo Vieira de Souza olan futbolcunun lakabı Hulk'dur. 25 temmuz 1986 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG takımında forma giymektedir. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan almıştır. Hızlı ve güçlü olması bu lakabı kazanmasına sebep olmuştur. 2012-2013 sezonundan itibaren 55 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştur. 2016-2017 sezonu için 56 milyon Euro bedel karşılığında Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai ekiplerinden Shanghai SIPG takımına transfer olmuştur. Futbola Vilanovense takımının altyapısında başlamıştır. 2001-2003 yılları arası bu takımda oynayan Hulk, 2003 sezonunda São Paulo altyapısına geçmiştir. Porto da forma giymiştir. Porto'da sergilediği başarılı performans sonrası 55 milyon € bedel ile Rusya ligi takımlarından Zenit'e transfer olmuştur. Ardından Çin takımlarından Shangai takımına transfer olmuştur.

BU SEZON NE YAPTI?

Hulk bu sezon sadece 1 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

DİĞER