19 Nisan 2020, Pazar
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35 bin 344 corona virüsü testinden 3 bin 977'i pozitif çıktı, 127 kişi hayatını kaybetti, 1523 hasta da iyileşti.
Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020
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