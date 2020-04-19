SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı

Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.

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