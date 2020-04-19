19 Nisan 2020, Pazar

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı

Bakan Koca açıkladı! İşte son durum...
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35 bin 344 corona virüsü testinden 3 bin 977'i pozitif çıktı, 127 kişi hayatını kaybetti, 1523 hasta da iyileşti.

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