10 Nisan 2020, Cuma

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını duyurdu!

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını duyurdu!
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyük şehir ile 'ta sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile 'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, , Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

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