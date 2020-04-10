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Sokağa çıkma yasağının detayları neler? Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanlığınca, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasağın detaylarını aktardı.
10.04.2020
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