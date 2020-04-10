Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki corona virüsü vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir milyon 61 bin 65 sağlık personeli var. Bu orduya güvenin. Bugüne kadar 2 bin 423 hastamız taburcu oldu."

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