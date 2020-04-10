10 Nisan 2020, Cuma

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 'deki corona virüsü vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir milyon 61 bin 65 sağlık personeli var. Bu orduya güvenin. Bugüne kadar 2 bin 423 hastamız taburcu oldu."

AHaber CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
2020 MSÜ sınavı 14 Haziran'a ertelendi 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran'a ertelendi
Virüs böyle yayıldı! Şok... Virüs böyle yayıldı! Şok...
E Okul'dan LGS giriş belgesi nasıl sorgulanır? E Okul'dan LGS giriş belgesi nasıl sorgulanır?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör