01 Nisan 2020, Çarşamba

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Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Corona virüsü hakkında açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Dr. salgını hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısının bu akşam saat 19:00'da başlaması bekleniyor. Alınacak yeni önlemler ve mevcut durumun değerlendirileceği basın toplantısı büyük merakla beklenirken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı da yaptı.

salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösterirken Türkiye, 'ndan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Vatandaşlarımızın gözü kulağı Coronavirüs Toplantısı'nda olacak. Sağlık Bakanı , Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bittikten hemen sonra gündeme ve alınacak tedbirlere dair açıklama yapacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın basın açıklamasının saat 19:10'da başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu sabah Twitter hesabından, Başkan 'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Fahrettin Koca, bağış yapılacak banka hesap numaralarını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

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