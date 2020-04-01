Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Corona virüsü hakkında açıklama yapacak
Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca corona virüsü salgını hakkında açıklama yapacak. Basın toplantısının bu akşam saat 19:00'da başlaması bekleniyor. Alınacak yeni önlemler ve mevcut durumun değerlendirileceği basın toplantısı büyük merakla beklenirken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı da yaptı.
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösterirken Türkiye, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Vatandaşlarımızın gözü kulağı Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bittikten hemen sonra gündeme ve alınacak tedbirlere dair açıklama yapacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın basın açıklamasının saat 19:10'da başlaması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu sabah Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Fahrettin Koca, bağış yapılacak banka hesap numaralarını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.
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