Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Corona virüsü hakkında açıklama yapacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü bugüne kadar 40 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Corona virüsü kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı insanlarda daha etkili oluyor. Ölenlerin büyük bir kısmı yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişilerden oluşuyor. Peki, corona virüsü salgını hangi hastalığı olanlarda daha etkili oluyor? Hangi hastalıklara sahip kişileri öldürüyor?