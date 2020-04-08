Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Hangi tarihte hangi illerin kurası çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde KPSS sonuçlarının da açıklanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi belli oldu mu? Hangi illerde hangi tarihte kura çekilecek? Detaylar haberimizde...

İŞKUR üzerinde başvuruları yapan adaylar için kura sonuçları bekleniyor. Kura çekimi için merak git gide artarken vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Kura sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanacak. Kurada, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçılık için başvuru yapan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni alınacak personeller için kura çekimi yapılacak. Kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçları saat 20.00' den sonra Sağlık Bakanlığı internet adresinden ilan edilecektir.

HANGİ TARİHTE HANGİ İLLERİN KURASI ÇEKİLECEK?

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

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