08 Nisan 2020, Çarşamba

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Hangi tarihte hangi illerin kurası çekilecek?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu?
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

32 bin alacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlarının da açıklanmasının ardından gözler çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi belli oldu mu? Hangi illerde hangi tarihte kura çekilecek? Detaylar haberimizde...

İŞKUR üzerinde başvuruları yapan adaylar için sonuçları bekleniyor. Kura çekimi için merak git gide artarken vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Kura sonuçları aynı gün 'nın sayfasında yayınlanacak. Kurada, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçılık için başvuru yapan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni alınacak personeller için kura çekimi yapılacak. Kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçları saat 20.00' den sonra Sağlık Bakanlığı internet adresinden ilan edilecektir.

HANGİ TARİHTE HANGİ İLLERİN KURASI ÇEKİLECEK?

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

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