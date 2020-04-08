08 Nisan 2020, Çarşamba

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Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey corona virüsü için 1 milyar dolar bağışlayacağını açıkladı!

Jack Dorsey corona virüsü için 1 milyar dolar verecek
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

Dünyanın en büyük platformlarından 'ın 'su 'den salgını için bağış kararı geldi. Jack Dorsey, corona virüsü salgını için tam 1 milyar dolar bağış yapacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan salgını tüm dünya ülkelerini ekonomik anlamda oldukça zorluyor. Hal böyle olunca zengin iş adamları da bağışlarıyla ön plana çıkıyor. Bu iş adamlarından biri de ... Jack Dorsey, dünyanın en popüler platformlarından biri olan 'da olarka görev yapıyor.

TWITTER'IN KURUCUSUNDAN 1 MİLYAR DOLAR

Sosyal medyanın en büyük platformlarından biri olan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini corona virüsü ile mücadecle için bağışlayacağını açıkladı. Jack Dorsey'in mal varlığının yüzde 28'i yaklaşık bir milyar dolar civarında bir paraya denk geliyor.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüsü salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

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