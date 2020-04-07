07 Nisan 2020, Salı

HABERLER

Bim, Şok ve A101 İŞKUR üzerinden 2750 TL maaş ile yeni personelleri işe alacak

Bim, Şok ve A101'den 2750 TL maaş ile iş ilanı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Bu süreçte market zincirlerine büyük bir sorumluluk düşüyor. , ve bu yoğun günlerde yeni personel alımı yapmaya karar verdi. Türkiye'nin en büyük market zincilerinden olan Şok, Bİm ve A101 üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirerek 2750 TL maaş ile yeni personeller alacak.

, ve market zincirleri, birçok insan için kapısı olmak ve corona virüsü salgını sırasında üzerlerine düşen yükü hafifletmek adına yeni personel alımları yapacak.Türkiye İş kurumunun () resmi internet sitesinden yapılan personel alımı duyurusuna göre aşağıdaki pozisyonlarda personel istihdam edeceklerini açıkladılar.

BİM, A101 VE ŞOK HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALACAK?

Temizlik görevlisi

Market elemanı

Reyon Görevlisi

Muhasebeci

Beden İşcisi

Sevkiyat Görevlisi

Kasiyer

Satış Danışmanı

Depo İşcisi

Forklift Operatörü

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NE?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik, prezentabl, ikna kabiliyeti yüksek,

Ekip ile birlikte mağazanın satış hedefini gerçekleştirebilecek,

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip, motivasyonu yüksek,

Erkek adaylar için tercihen askerlik vazifesini tamamlamış,

Tercihen sigara kullanmayan,

Kadın-erkek adaylar aramaktayız.

Başvuruların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Son dakika haberi: YÖK Başkanı Yekta Selçuk öğretmen adaylarına müjdeyi verdi! Son dakika haberi: YÖK Başkanı Yekta Selçuk öğretmen adaylarına müjdeyi verdi!
Fitch Ratings: Türkiye büyümesini sürdürecek Fitch Ratings: "Türkiye büyümesini sürdürecek"
Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör