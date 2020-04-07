Bim, Şok ve A101 İŞKUR üzerinden 2750 TL maaş ile yeni personelleri işe alacak

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Bu süreçte market zincirlerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Şok, Bim ve A101 bu yoğun günlerde yeni personel alımı yapmaya karar verdi. Türkiye'nin en büyük market zincilerinden olan Şok, Bİm ve A101 İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirerek 2750 TL maaş ile yeni personeller alacak.

Şok, Bim ve A101 market zincirleri, birçok insan için istihdam kapısı olmak ve corona virüsü salgını sırasında üzerlerine düşen yükü hafifletmek adına yeni personel alımları yapacak.Türkiye İş kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinden yapılan personel alımı duyurusuna göre aşağıdaki pozisyonlarda personel istihdam edeceklerini açıkladılar.

BİM, A101 VE ŞOK HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALACAK?

Temizlik görevlisi

Market elemanı

Reyon Görevlisi

Muhasebeci

Beden İşcisi

Sevkiyat Görevlisi

Kasiyer

Satış Danışmanı

Depo İşcisi

Forklift Operatörü

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NE?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik, prezentabl, ikna kabiliyeti yüksek,

Ekip ile birlikte mağazanın satış hedefini gerçekleştirebilecek,

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip, motivasyonu yüksek,

Erkek adaylar için tercihen askerlik vazifesini tamamlamış,

Tercihen sigara kullanmayan,

Kadın-erkek adaylar aramaktayız.

Başvuruların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

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