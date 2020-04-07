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Corona virüsü ABD'li bilim adamı Charles Lieber Çinliler için mi üretti?

Corona virüsü ABD'li bilim adamı Charles Lieber Çinliler için mi üretti?
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı kimya profesörü 'ın tutuklanma sebebinin corona virüsünü Çin için ürettiği ve bu yüzden ABD'de tutuklandığı iddiaları ile ilgili şüpheler devam ediyor. İşte detaylar...

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık olarak 60 bin insanın ölümüne neden olan , bir milyondan fazla insanın hasta olmasına neden oldu. Vaka sayıları ise artmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını sırasında birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Bu iddiaların başında da 'ABD'li kimya profesörü corona virüsü Çin için üretti iddiası yer aldı.

ABD HÜKÜMETİNE ÇİN'DE YAPTIĞI İŞLERİ BİLDİRMEDİ

Dünyaca ünlü 'nde görev yapan Kimya asıllı Charles Lieber dünyanın konuştuğu adam oldu. Lieber, corona virüsü Çin için mi üretti? sorusu yaklaşık 1 aydır gündemi meşgul ediyor. Lieber Ocak ayında ABD hükümeti tarafından tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise ''Çin için "Bin Yetenek Planı'na dahil olması, 'nden aldığı iddia edilen ödemeler ve ABD federal makamlarına yalan söylemek'' olduğu belirtildi. Lieber'in yeni nanomateryaller geliştirmesiyle tanındığı, Lieber tarafından geliştirilen malzemelerin tıp ve biyoloji alanında uygulamaları olduğu belirtiliyor. Lieber'in Wuhan Teknoloji Üniversitesi ile gizli işbirliği yapması şüpheleri bu isme çekti. ABD araştırmalarını çalmakla suçlanan teğmen Yanqing Ye ve 21 şişe biyolojik araştırma çalan Zaosong Zheng'in tutuklanması komplo teorilerinin güçlenmesine neden oldu.

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