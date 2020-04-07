Kandil simidi tarifi ile evde kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili için kandil simidi tarifi
Bugün İslam alemi için özel bir gün. Berat Kandilinde corona virüsü sebebiyle dışarı çıkamayan, dışardan alışveriş yapmak istemeyenler kandil simitlerini evde yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, kandil simidi nasıl yapılır, tarifi ne?
Bu akşam tüm islam aleminin yüklerinden kurtulacağı Berat Kandili. Bu anlamlı günde kandil simidi yapmak isteyenler kandil simidi nasıl yapılır, kandil simidi tarifi, kandil simidi malzemeleri, kandil simidi mahlepli, kandil simidi mahlepsiz seçeneklerini araştırıyor.
KANDİL SİMİDİ TARİFİ
KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ
Kandil simidi malzemeleri:
- 250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz seker
- 1 çay kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 4 4.5 su bardağı kadar un
Üzeri için;
-Susam
Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kandil simidi tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.
KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile kesilir ardından yumurta beyazına ve susama bulanır 180 derece de 20 dakika pişirilir.
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