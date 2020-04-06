Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nereden yapılır? ePTTAVM maskeleri iptal mi oldu?
Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü ile savaşmak için kişisel hijyen ve önlemler önemini git gide arttırıyor. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre vatandaşlara ücretsiz maske verilecek. Her vatandaşın haftada 1 paket sipariş verme hakkı bulunuyor. Maske siparişleri e-Devlet üzerinden yapılacak...
Corona virüsü ile savaşırken bedava maske kararı vatandaşta büyük sevinç yaşattı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre e PTT AVM üzerinden her vatandaş haftada 1 paket sipariş verebilecekti. Ancak yoğun talep üzerine ücretsiz maske siparişleri artık e-Devletten verilebilecek. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bu karardan sonra her eve ücretsiz olarak maske dağıtılmaya başlanacak. e-Devlet üzerinden formu doldurarak bilgilerini veren vatandaşların adresine, maskeler ücretsiz olarak gönderilecek. Her vatandaşın, her hafta 1 paket maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden: online ortamda e-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır. Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLECEK
Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
Vatandaşların her hafta "1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
BEDAVA MASKENİN ÖZELLİKLERİ
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:
Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
Fiberglass ve lateks içermemektedir.
Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
Kolay kullanıma uygundur.
Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.
Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
Hijyenik ve CE'li dir.
Yüze tam uyumludur
Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.
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