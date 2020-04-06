Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı! İŞKUR sürekli işçi kurası ne zaman çekilecek?
Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden corona virüsü süreci kapsamında Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular ise 1 Nisan'da sona ermişti. Aradan çok zaman geçmeden KPSS sonuçları da açıklandı. Peki, İşkur sürekli işçi kura çekilişi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı corona virüs nedeniyle 32 bin sağlık personeli alacağını açıklamıştı. On binlerce kişi başvurularını 1 Nisan'a kadar tamamladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS sonuçları açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada sonuçların ilan edildiği duyuruldu. İŞKUR kura tarihi ise henüz bilinmiyor.
SON DAKİKA ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM yaptığı açıklamada, "26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." diye belirtti. Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır
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