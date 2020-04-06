06 Nisan 2020, Pazartesi

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Son dakika! 23 Nisan evden kutlanacak! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan vatandaşlara 23 Nisan çağrısı!

Çok özel 23 Nisan çağrısı
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Organizasyonlar virüs bulaşma tehlikesi olduğu için iptal ediliyor veya ileri bir tarihe alınıyor.Bu sene 'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olacak. Başkanı 'tan anlamlı çağrısı geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop vatandaşları 23 Nisan'ı evlerinden kutlamaları için çağrıda bulundu.

'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü salgını sebebiyle toplu halde yapılamayacak. Ülkemiz ve dünya adına özel bir gün olan hem 'nin kuruluşu hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak corona virüsü salgını sebebiyle toplu halde kutlanamayacak. TBMM Başkanı konu hakkında özel bir çağrıda bulundu.

"İSTİKLAL MARŞINI SÖYLEYEREK COŞKUYLA KUTLAYALIM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu 'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." ifadesini kullandı.

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