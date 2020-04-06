SGK ödemeleri 3 ay ertelendi! Hangi sektörler ertelemeden faydalanabilecek?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında vatandaşı rahatlatmak adına Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yeni bir adım geldi. SGK ödemeleri 3 ay boyunca ertelendi. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, SGK ödemelerinin ertelenmesi hangi sektörleri kapsıyor?

Corona virüsü önlemleri kapsamında SGK'dan müjdeli haber geldi. Milliyet'in haberine göre corona virüsü salgını sebebiyle SGK ödemeleri 3 ay ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep ilan ettiği sektörler için 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödeyeceği mart, nisan ve mayıs sigorta primleri SGK tarafından ertelendi. Buna göre, yapılan düzenleme kapsamında;

2020 Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,

2020 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

2020 Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelendi.

HANGİ SEKTÖRLER SGK ÖDEMELERİ ERTLEMESİNDEN FAYDALANABİLECEK?

orona virüsü salgını sebebiyle SGK ödemeleri 3 ay ertelendi. Buna göre, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş merkezleri dahil perakende, Sağlık hizmetleri, Mobilya imalatı, Demir çelik ve metal sanayii, Madencilik ve taş ocakçılığı, Bina inşaat hizmetleri, Endüstriyel mutfak imalatı, Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, Araç kiralama, Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait işyerleri için erteleme geçerli olacak.

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