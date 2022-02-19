Avrupa Yakası dizisinde 'Burhan' karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Engin Günaydın, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer ile objektiflere yakalandı. Ünlü oyuncu, kameraları görünce oldukça şaşkınlık yaşadı. Engin Günaydın, magazin muhabirlerini karşısında görünce genç sevgilisi ile arasına mesafe koyarak yüremeye devam etti.

Birçok başarılı projede rol almış olan oyuncu Engin Günaydın, önceki akşam sevgilisi ile objektiflere yansıdı. Akşam'da yer alan habere göre kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Günaydın, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncu Günaydın, görüntü alındığı için sevgilisi ile arasına mesafe koyarak yürümeye devam etti.

Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşayan Günaydın, konuşmayı istemedi. Engin Günaydın, kız arkadaşı ile beraber taksiye binip evinin yolunu tuttu. Engin Günaydın, son olarak rol aldığı "10 Bin Adım" isimli dizisiyle ilgili konuştu. Günaydın, "Diziye gelen tepkiler çok güzeldi. Yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum." dedi.