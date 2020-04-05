Son dakika: Türk Bilim İnsanından corona virüsü için dev adım! Aşı ve ilaç için...
Corona virüsü dünya genelinde büyük bir yara haline geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları corona virüsüne çözüm üretmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul; aşı, serum ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de corona virüse karşı tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika haberine göre Ankara Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Aykut Özkul; aşı, serum ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaştı.
CORONA VİRÜSÜ ÇALIŞMALARI İÇİN PROF. DR. AYKUT ÖZKUL İÇİN TEBRİK
Türk Veteriner Hekimleri Birliği yaptığı açıklama ile Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, COVID-19 hastalığına karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars CoV-2 virüsünün izolasyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir.
Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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