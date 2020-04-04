04 Nisan 2020, Cumartesi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan terhis olacak askerler ve seyehat izinleri ile ilgili son dakika corona virüsü açıklaması!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli açıklama!
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ülkemizde de corona virüsü hakkında önemli önlemler alınıyor. Önlemler hakkında vatandaşların kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek adına 'dan önemli açıklamalar geldi.

, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.

TERHİS BELGESİ YETERLİ OLACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden '' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı

CENAZELER HAKKINDA AÇIKLAMA

İStanbuk Valisi Ali Yerlikaya cenaze işlemleri hakkında da açıklamada bulundu. Ali Yerlikaya, "Covid tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; veya Ambülans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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