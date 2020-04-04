Son dakika haberi: Abdi İbrahim corona virüsü ilacının üretimine başladı! Corona virüsü ilacı bulundu mu?

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim adamları son sürat ilaç ve aşı tedavilerini geliştirmek için çalışıyor. Son dakika haberine göre Abdi İbrahim ilaç firması, yapılan testler sonucu tedaviye olumlu yanıt verebildiği gözlemlenen ilaçtan üreterek Sağlık Bakanlığına bağışlanacağını açıkladı.

Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul Esenyurt'ta bulunan tesislerinde nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ile bu ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de bakanlığa bağışlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Covid-19'un tedavi protokolünde yer alan ilacın hâli hazırda Türkiye'deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sahada kendilerine verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdiklerini ve Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini ifade etti. Barut, İlacın yıl sonuna kadar yapacakları tüm üretimini bağış yoluyla Türk tıbbının hizmetine sunacaklarını belirterek, salgınla mücadelede hastalar ve sağlık çalışanları için değer yaratmanın en büyük temennileri olduğunu aktardı.

"VİRÜS TEHDİDİNİN EN KISA SÜREDE SONLANMASI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI DEVREYE SOKTUK"

Barut, Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde birincil tedavi önerileri içinde yer alan ilacın, diğer tedavilerle birlikte virüsle mücadelede güçlü bir katkı sunmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti, "Abdi İbrahim olarak, iyileştirme misyonumuz doğrultusunda, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne dünyanın ve ülkemizin savaştığı salgınlarla şirket olarak biz de var gücümüzle savaştık. Tam 108 yıldır işimizi, sektörümüz, ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlık için tutkuyla ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.

Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün bir gayret, hiçbir zaman unutulmayacak bir fedakarlık ve sarsılmaz kararlığı ile yürütülen salgınla mücadele seferberliğine biz de üretime ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara kesintisiz ulaştırarak katılıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Değerini, ülkesine ve ülke insanlarına yaptığı katkılarla ölçen bir şirket olarak, dünyanın ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda ve az kayıpla atlatması en büyük temennimiz."

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