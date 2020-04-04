04 Nisan 2020, Cumartesi

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Sağlık Bakanlığı 3 Nisan 2020 corona virüsü tablosu! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç?
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Dr. he gün Türkiye'de günlük vakalarını açıklıyor. Vatandaşlar ile güncel istatistiklerin paylaşılması üzerine konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Dr. Fahrettin Koca'nın 3 Nisan 2020 için paylaştığı corona virüsü tablosu yayınlandı. Peki,Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç?

her gün vatandaşları bilgilendirmek için açıklamalarda bulunuyor. Günlük vaka sayıları tablosu olarak yayınlanıyor. Corona virüsü salgını ile geçtiğimiz gün gelen verilere göre; Türkiye corona virüsü vaka sayısı 18 bin 135 oldu. Salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 356 olarak bildirildi. Bununla beraber vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 3 Nisan Türkiye koronavirüs haritası, tablosu corona virüs vaka ve ölü sayısı gibi araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor.

3 NİSAN 2020 CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını sebebiyle 1 günde 69 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 425'ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü sebebiyle 1 gün içerisinde 69 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 425 olduğu belirtildi. Açıklamada, bugünkü test sayısının 16 bin 160, vaka sayısı ise 2 bin 786 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 141 bin 716, toplam vaka sayısının 20 bin 921, yoğun bakım hasta sayısının bin 251, entübe hasta sayısının 867, iyileşen hasta sayısının 484 olduğu kaydedildi.

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